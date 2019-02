Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog 33 dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: "Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?"

Deze week was de week van Labour

Oh, hadden ze iets te vieren? Nee, niet echt. De Labourpartij zag negen parlementariërs afscheid nemen. Acht daarvan sloten zich aan bij een nieuwe groep in het Britse Lagerhuis die zichzelf The Independent Group (TIG) noemt.

De parlementariërs waren het niet eens met de manier waarop partijleider Jeremy Corbyn omging met Brexit. Ook wilden ze weg wegens de beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van Labour.

Woensdag voegden zich nog eens drie parlementariërs bij het gezelschap van de acht Labour-dissidenten, ditmaal ging het echter om partijgenoten van premier Theresa May. Ook zij waren het niet eens met de Brexit-strategie van hun eigen partij. Daarbij zou Brexit volgens hen geleid hebben tot een verrechtsing van hun partij, iets waar ze niet langer mee konden leven.

Links en rechts, samen?

Jazeker. Wat de elf dissidenten verbindt, is het verzet tegen een Brexit zonder deal. Zij willen de stem zijn van de kiezers die voor 'remain' (blijven) kozen in juni 2016. Waar de groep daarnaast voor staat, is nog een beetje vaag.

Macht hebben ze wel. Ze zijn in een klap de vierde grootste groep in het Lagerhuis samen met de Liberaal-Democraten (LibDem). Daarbij is de meerderheid van Theresa Mays coalitie kleiner geworden met hun vertrek, dus zelfs met 'slechts' elf stemmen kunnen ze al heel invloedrijk zijn.

De stap van de elf rebellen zal echter geen effect hebben op het Brexit-proces. Ze stemden al eerder tegen de plannen van May en zowel de Labour als de Conservatieve parlementariërs gingen tegen hun partijlijn in. Dat zal niet veranderen.

Zeven dagen verder, zijn we deze week dichter bij een akkoord gekomen?

Kort samengevat: nee. Woensdag ontmoetten Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie en Theresa May elkaar. Net als vorige week werd er geen vooruitgang geboekt op het pijnpunt van de onderhandelingen: de 'backstop'. Dat is de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er nooit meer een grensovergang op het Ierse eiland verschijnt en is al maandenlang het struikelblok in de onderhandelingen.

Diplomaten rond de onderhandelingen meldden donderdag dat de twee partijen mogelijk met een wettelijke verklaring komen waarin wordt benadrukt dat de backstop slechts een tijdelijke maatregel is.

Dat betekent niet dat er een einddatum aan de noodoplossing wordt verbonden, wat een aantal Britse politici wel willen. Hierdoor is het dus lastig om te zien hoe zo'n verklaring het verschil gaat maken in het Britse Lagerhuis.

Jean-Claude Juncker is Brexit-moe

Met een verder tikkende klok en weinig tot geen vooruitgang is het moeilijk om positief te blijven. Dat geldt ook voor Commissie-president Juncker. "Ik heb last van Brexit-moeheid. Dit alles is een ramp", zei de Luxemburger donderdag.

Juncker herhaalde nog maar eens dat een 'no deal'-scenario een ramp zou zijn voor de Britse, maar ook de Europese economie en gemeenschap. "Ik probeer alles om zo'n scenario te voorkomen, maar ik ben er niet optimistisch over", sloot Juncker af.

Volgende week: deal in de woestijn?

De onderhandelingen worden volgende week weer voortgezet, ditmaal echter niet in Europa, maar in Afrika. EU-leiders zullen Theresa May ontmoeten in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh bij de EU-Arabische Liga-top.

President van de Europese Raad heeft al gezegd dat hij May zal ontmoeten tijdens de top om over Brexit te praten. In de Britse media wordt er al volop gespeculeerd over een mogelijke 'deal in de woestijn', maar die mogelijkheid werd al afgeschoten door een EU-diplomaat in gesprek met Sky News.

Dinsdag en woensdag wordt er in het Britse Lagerhuis gesproken over Brexit. May zal het parlement dinsdag toespreken over de stand van zaken in Brexit-land, waarna een debat volgt. De volgende dag volgt er een debat in het Lagerhuis, waarna er weer gestemd kan worden over moties.