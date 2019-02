Inwoners van Ierland met een Brits rijbewijs moeten in het geval van een Brexit zonder terugtredingsakkoord hun rijbewijs omruilen voor een Iers rijbewijs.

Daarvoor waarschuwt de Ierse verkeersveiligheidsautoriteit deze week. Als er in de komende maand geen Brexit-akkoord wordt gesloten of uitstel komt, vervalt ook het akkoord waarmee Britse rijbewijzen worden erkend in de Europese Unie.

Dat zou met name een probleem kunnen zijn in Ierland, dat grenst aan het Britse Noord-Ierland. Momenteel is er geen grens tussen de twee landen op het Ierse eiland.

De Ierse verkeersveiligheidsautoriteit raadt automobilisten voor wie dit problemen gaat opleveren aan om vóór de Brexit hun rijbewijs om te ruilen. Dat kan voor een paar tientjes, maar het kost wel zeventien dagen om door te voeren.

Brexit-klok tikt door

Volgens de huidige planning vertrekken de Britten op 30 maart middernacht (Nederlandse tijd) uit de Europese Unie. In het terugtredingsakkoord dat vorige maand werd afgekeurd door het Britse Lagerhuis zijn wel afspraken gemaakt over rijbewijzen.

Momenteel probeert de Britse premier Theresa May te heronderhandelen over dat akkoord. Ze wil vooral een andere oplossing vinden voor de zogenoemde 'Irish backstop', het noodplan dat moet voorkomen dat er na de Brexit een harde grens ontstaat op het Ierse eiland.