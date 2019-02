De Europese Unie en Verenigd Koninkrijk komen mogelijk met een wettelijke verklaring over de zogeheten 'Irish backstop'. Hierin zou wederom worden benadrukt dat de backstop niet als permanente oplossing bedoeld is, stellen diplomaten donderdag.

Dat betekent niet dat er een einddatum aan de noodoplossing wordt verbonden, wat een aantal Britse politici wel willen.

De diplomaten spreken van een "parallelle verklaring" of een soort "interpretatief instrument", maar duidelijker dan dat werden ze niet.

Premier Theresa May sprak woensdagavond met Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker op diens kantoor. Toen werd al vrij snel bekend dat er in ieder geval geen sprake was van een doorbraak in de Brexit-impasse.

De backstop is de noodregeling die een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland moet voorkomen wanneer de Britten uit de EU zijn vertrokken en er nog geen andere oplossing voor de grens is gevonden.

Het is een belangrijk onderdeel van de Brexit-discussie geworden, omdat het Britse parlement het terugtrekkingsakkoord niet steunt als er geen eindtijd voor de backstop wordt genoemd.

Verklaring bleef hangen in oppervlakkige termen

May werd eerder dit jaar weer richting de onderhandelingstafel geduwd nadat haar Brexit-deal niet werd geaccepteerd. Maar dit is ook waar de boel vastloopt, want de EU heeft vaak gezegd dat onderhandelingen over de backstop zijn uitgesloten.

De Britse premier en Juncker bleven woensdagavond hangen in oppervlakkige termen. Wel is bekendgemaakt dat ze aan het einde van de maand opnieuw zullen overleggen. Woensdagavond lieten EU-diplomaten doorschemeren dat de Britten nog tot halverwege maart hebben om tot een Brexit-deal te komen.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zegt donderdag dat hij de kans op een 'no deal-Brexit' in de afgelopen weken heeft zien toenemen. "Het VK moet niet denken dat het EU-regels kan ontwijken én de harde grens kan voorkomen."