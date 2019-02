Kredietbeoordelaar Fitch dreigt het kredietoordeel van het Verenigd Koninkrijk te verlagen vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie. Fitch heeft het vooruitzicht voor de rating voorafgaand aan de geplande Brexit op 29 maart op negatief gezet.

Als het Verenigd Koninkrijk zonder duidelijke afspraken uit de Europese Unie stapt, ondermijnt dat de economie, zegt Fitch in een onverwachte boodschap. Het VK heeft nu nog een AA-oordeel bij Fitch.

"Een 'no deal-Brexit' zou leiden tot een substantiële verstoring van de economische verwachtingen en handelsvooruitzichten van het VK", aldus Fitch.

In de afgelopen weken is de onzekerheid binnen de Britse politiek groter geworden. Zo vertrokken woensdag drie politici uit de Conservatieve Partij van premier Theresa May uit ontevredenheid over de koers.

May steggelt al maanden over een transitieakkoord met de Europese Unie en haar eigen parlement. Voor uitstel van het vertrek op 29 maart is groen licht nodig van de Europese lidstaten.