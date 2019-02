Overleg over de patstelling over het Brexitakkoord tussen de Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie in Brussel heeft zoals verwacht niet geleid tot een doorbraak.

Wel laten zij in een gezamenlijke verklaring weten een "constructief gesprek" te hebben gehad over de Brexit. Ook hebben zij afgesproken om beiden de opties van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op een "positieve manier te blijven verkennen".

Het voornaamste probleem is de 'backstop', de garantieregeling om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland na het Britse vertrek per 30 maart te voorkomen. Het Britse parlement steunt het terugtrekkingsakkoord niet als er geen eindtijd aan wordt gekoppeld.

May en Juncker bespraken welke juridisch-bindende garanties er kunnen worden gegeven om te onderstrepen dat de backstop van tijdelijke aard is. Beiden bevestigden opnieuw dat ze geen harde grens willen in Ierland. Een van de mogelijkheden is om de politieke verklaring die bij het akkoord hoort aan te passen of te wijzigen.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse minister Stephen Barclay gaan hiermee aan de slag.

Juncker en May begonnen op 7 februari met nieuwe gesprekken om de Brexit-impasse te doorbreken. Zij hebben afgesproken om voor het einde van februari opnieuw met elkaar te praten.