Het Verenigd Koninkrijk heeft tot halverwege maart om een Brexit-deal met de Europese Unie te sluiten, zeggen EU-diplomaten woensdag. De deal is zo volgens hen nog op tijd om goedgekeurd te worden op de EU-top die op 21 maart van start gaat.

"Ze hebben tot 10 maart, misschien 15 maart op zijn laatst", stelt een van de diplomaten in gesprek met persbureau Reuters. Als dat niet lukt, moet het VK volgens de ambtenaar de Brexit uitstellen of een 'no deal-scenario' onder ogen zien.

In de laatste week van februari wordt er in het Britse Lagerhuis gestemd over een nieuwe deal van premier Theresa May met de EU. Die moet echter nog wel gemaakt worden. Woensdag is May daarom in Brussel om opnieuw te onderhandelen over een akkoord met de EU.

De 28 nationale leiders die op de EU-top van 21 en 22 maart bijeenkomen, moeten die deal vervolgens ook nog goedkeuren. De uittreding van het VK uit de EU staat officieel over 37 dagen gepland, op 29 maart.

Om in het Lagerhuis een meerderheid voor Brexit-afsprakenpakket te behalen, moet May iets doen aan de zogenoemde backstop-regeling die onderdeel is van het oorspronkelijke akkoord, en die voor de Britten een groot struikelblok blijkt. De backstop heeft betrekking op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.