De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is gedaald naar het laagste niveau sinds 1975. Ook de loonontwikkeling bleef sterk in het vierde kwartaal van 2018, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS.

De werkloosheid kwam uit op 4 procent van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid groeide stevig. De lonen stegen bovendien met 3,4 procent, dankzij de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, die daarmee nog niet lijkt te lijden onder de naderende Brexit.

De Britse economie koelde wel af, zo bleek eerder deze maand. De groei zwakte af tot 0,2 procent op kwartaalbasis, tegenover 0,6 procent in het voorgaande kwartaal.

Bedrijven investeren door de onzekerheid over de Brexit minder in apparatuur, waardoor ze meer personeel nodig hebben. Er waren 167.000 mensen meer aan het werk in het vierde kwartaal.

Autofabrikant Honda heeft wel aangekondigd duizenden Britse banen te schrappen. In 2021 sluit het concern de fabriek in de Engelse stad Swindon. Het Europese hoofdkantoor blijft wel in het Verenigd Koninkrijk staan. Honda-topman Takahiro Hachigo ontkende overigens dat het banenverlies te maken heeft met de Brexit.

Twee weken geleden liet Nissan al weten dat de plannen om de Nissan X-Train Sport in het Verenigd Koninkrijk te produceren zijn teruggetrokken.