Zeven parlementsleden hebben maandag gezegd de Labourpartij, de grootste Britse oppositiepartij, te verlaten. Ze zijn het oneens met de koers van de partij over de Brexit.

Parlementslid Luciana Berger zegt namens de zeven leden tijdens een persconferentie dat ze een cultuur van "pesterij" achter zich laten.

Volgens de verklaring van de zeven parlementsleden is de Labourpartij er niet in geslaagd een duidelijke en eensgezinde koers te vormen inzake de Brexit.

Ze vormen nu hun eigen afsplintering, genaamd The Independent Group. In een korte reactie laat leider van de Labourpartij Jeremy Corbyn weten "teleurgesteld" te zijn over het vertrek van de parlementsleden.

De vertrekkende parlementsleden zijn: Luciana Berger

Chuka Umunna

Gavin Shuker

Chris Leslie

Angela Smith

Mike Gapes

Ann Coffey

Labourpartij geplaagd door rellen over antisemitisme

Ook melden de vertrekkende parlementsleden dat ze weg willen omdat de Labourpartij al een aantal jaar geplaagd wordt door beschuldigingen van antisemitisme.

De Labourpartij is de grootste Britse oppositiepartij. Het Brits Lagerhuis stemde in januari nog over een motie van wantrouwen die Corbyn tegen premier Theresa May had ingediend.

De leider van de Labourpartij wil nieuwe verkiezingen. Hij wil opnieuw met de Europese Unie gaan onderhandelen over een Brexit als hij die stembusgang wint.

Labour bezat tot het vertrek 256 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis.

Nieuwsbrief