Australië ziet niets in de Britse wens om zich te voegen bij het voorgestelde trans-Pacifische handelsverdrag TPP, waarin onder meer Australië, Canada, Japan, Mexico en Singapore zitten. "Het is duidelijk een feit dat het Verenigd Koninkrijk niet in het Pacifische gebied ligt", aldus de Australische handelsminister Simon Birmingham.

"Een aantal andere TPP-leden zal vinden dat er andere landen in de regio liggen die eerder kans zouden maken op toetreding", aldus Birmingham tegenover The Financial Times.

De Britse minister van internationale handel Liam Fox heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken om toe te treden tot TPP.

Als het Verenigd Koninkrijk op 30 maart zónder deal uit de Europese Unie crasht, is Australië bereid om versneld een handelsverdrag te sluiten met de Britten.

Australië wil wel een spoedakkoord sluiten

De Australiërs zijn in het geval van een harde Brexit wel bereid om versneld een bilateraal handelsakkoord te sluiten met de Britten.

"In het geval van een 'no deal-scenario' moedigen we het VK aan om zo snel mogelijk een akkoord af te ronden", zegt Birmingham. Hij hoopt "absoluut" dat de onderhandelingen dit jaar afgerond zullen worden.

Nog anderhalve maand tot Brexit

Volgens de huidige planning vertrekken de Britten op 30 maart uit de Europese Unie. Het terugtredingsakkoord, waarover anderhalf jaar werd onderhandeld door de Britse regering en de EU, heeft echter geen meerderheid in het Britse lagerhuis.

Zonder zo'n deal dreigt er economische chaos in het VK. Momenteel lopen alle Britse handelsrelaties via de Europese Unie. Formele handelsgesprekken kunnen pas plaatsvinden nadat het VK daadwerkelijk is vertrokken uit de EU, hoewel er wel al anderhalf jaar informele handelsgesprekken plaatsvinden tussen het VK en Australië.