Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet?

Er staan nog veertig dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: "Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?"

Opnieuw een poging om de 'backstop' aan te passen, opnieuw mislukt

"Well, it's Groundhog Day, again", stelt weerman Phil Connors cynisch in Groundhog Day, een cultfilm uit de jaren negentig. Connors, gespeeld door Bill Murray, wordt in de film steeds op dezelfde dag wakker: op bosmarmottendag.

Zo voelde het deze week ook in Brexit-land. Maandag stond er weer een onderhandelingsronde op het programma tussen de Britse Brexit-minister Stephen Barclay en EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Net als bij eerdere onderhandelingspogingen schoten de partijen niets op.

Sinds premier Theresa May haar akkoord in het Lagerhuis zag stranden, willen de Britten de zogeheten 'backstop-regeling' aanpassen. Dit is de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er nooit een harde grens terugkeert op het Ierse eiland. Volgens May is het aanpassen hiervan de enige manier om haar Brexit-akkoord door het Lagerhuis te loodsen.

Pogingen om onder meer een tijdslimiet aan de backstop te verbinden of de Britten het recht te geven om eenzijdig uit de backstop te stappen, werden afgewezen door Barnier. Hierdoor zou er volgens de EU ooit weer een harde grens kunnen komen op het Ierse eiland.

Weer een verliespartij voor May

Oké, May houdt dus vast aan haar strategie om via de backstop tot een meerderheid in het Lagerhuis te komen. Heeft datzelfde Lagerhuis eigenlijk nog vertrouwen in Mays onderhandelingen met de EU? Niet echt, bleek donderdagavond.

Bij een symbolische stemming stemden parlementariërs tegen een motie waarin May steun vroeg voor haar poging om opnieuw met de EU te onderhandelen over het scheidingsakkoord.

Ondanks dat er geen bindende gevolgen waren, legde de stemming nogmaals de verdeeldheid in de Conservatieve Partij bloot. De rechterflank van Mays partij onthield zich van de stemming, waardoor May de stemming verloor.

Het Lagerhuis heeft geen vertrouwen in Mays onderhandelingen, maar bieden ze ook alternatieven?

Deels. In een brief aan May beschreef oppositieleider Jeremy Corbyn vorige week de standpunten van zijn Labourpartij. De oppositieleider wil onder meer in een douane-unie blijven met de EU met "nauwe afstemming op de interne markt". Een nauwe samenwerking dus, een zogeheten 'zachte Brexit'.

EU-onderhandelaar Barnier noemde deze voorstellen maandag "interessant", maar zei te wachten op nieuwe ideeën van Mays regering. Die lijken er vooralsnog niet te komen.

De brief aan May werd maandag door de premier afgeschoten. "Ik snap niet helemaal waarom jij liever samen met de EU zou onderhandelen over toekomstige handelsrelaties, terwijl wij ook zelf handelsovereenkomsten kunnen sluiten met andere landen", schreef May aan Corbyn.

Het lukt de grootste oppositiepartij ook niet om een vuist te maken tegen het Brexit-beleid van May. Labour is sinds het begin van de onderhandelingen tot op het bot verdeeld over de eigen visie op Brexit.

Woensdag dreigden nog tien parlementariërs op te stappen als Corbyn zich niet aan een tweede Brexit-referendum zou verbinden, iets wat hij weigert te doen omdat hij trouw wil blijven aan de Leave-tak van zijn partij.

Inkijkje in de strategie van May

Woensdag kreeg de wereld een kleine inkijk in de onderhandelingen toen de Britse hoofdonderhandelaar Olly Robbins een stukje Brexit-tactiek verklapte in een Brusselse bar.

Britse politici zullen volgens hem vóór 29 maart moeten kiezen voor de deal van May, anders wordt het Britse vertrek uit de EU voor lange tijd uitgesteld. Zijn woorden werden gehoord door een verslaggever van de Britse zender ITV.

De uitspraken van Robbins zouden eerdere uitspraken van May in een ander daglicht zetten. Tot dusver heeft de premier keer op keer gezegd dat het Verenigd Koninkrijk "gewoon" volgens de planning om 0.00 uur in de nacht van 29 op 30 maart uit de Europese Unie zal vertrekken.

Hoe ziet aankomende week eruit?

Woensdag zal Theresa May weer naar Brussel gaan om te onderhandelen. Naar verwachting zal ze wederom proberen de backstop-regeling aan te passen, om zo een meerderheid te krijgen in het Lagerhuis.

De tijd om dat voor elkaar te krijgen begint te dringen, want in de laatste week van februari zal er hoogstwaarschijnlijk weer gestemd worden over het scheidingsakkoord van May.

Een eerdere stemming over het akkoord werd in januari verloren; toen stemden er maar liefst 432 parlementariërs tegen het akkoord en 202 voor.