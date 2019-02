Premier Mark Rutte heeft in interviews met Europese media een vernietigend oordeel geveld over het Verenigd Koninkrijk. "Het zijn de Britten die verzwakt achterblijven na de Brexit. Het wordt een economie van middelmatige omvang. Het is noch de VS, noch de EU."

Volgens Rutte is de macht van het VK "tanende" vergeleken met twee of drie jaar geleden en is het land alleen niet groot genoeg om een rol van betekenis te spelen op het wereldtoneel, schrijft de Spaanse krant El País donderdag.

Het Verenigd Koninkrijk zal volgens de huidige planning op 30 maart uit de Europese Unie vertrekken. Maar de deal waartoe de Britse regering en de Europese Unie zijn gekomen, komt maar niet door het Britse Lagerhuis heen.

Er dreigt een scenario waarbij de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie stappen, met grote economische gevolgen.

'Bal rolt richting de afgrond'

"Mijn indruk is dat de bal richting de afgrond rolt en iedereen schreeuwt dat dat moet stoppen, maar niemand doet iets om het te stoppen. Tenminste, niet aan de Britse zijde", aldus Rutte.

Hij ontkent dat de EU het Verenigd Koninkrijk probeert vast te zetten: "De EU wil zo spoedig mogelijk naar de volgende fase en een nieuwe relatie starten met de Britten. Maar gezien Mays pogingen om te heronderhandelen over de Irish backstop, weet ik niet hoe dit eindigt en of we een harde Brexit kunnen voorkomen."

'Macht is geen vies woord'

In het nieuwe Europese speelveld - zonder het VK in de EU - ziet Rutte een belangrijke rol voor Nederland. Met het vertrek van de Britten verliest de EU een belangrijke stem voor vrijhandel en open markten, "een stem die altijd overeenkwam met die van Nederland".

De interviews volgen op de Churchill-lezing van Rutte, die hij dinsdag in Zürich gaf. Daarin riep hij de Europese lidstaten op om samen één vuist maken.

"Macht is geen vies woord", zei Rutte woensdag in zijn Churchill-lezing in Zürich. "Het is nu aan ons om de positie van Europa op het wereldtoneel veilig te stellen."