Automaker Ford gaat meer voorbereidingen treffen om het Verenigd Koninkrijk te verlaten bij een 'harde' Brexit, meldt The Times woensdag.

In een gesprek met premier Theresa May en andere bedrijven zei het concern te kijken naar alternatieve productielocaties.

Met ruim dertienduizend banen bij twee fabrieken in het Verenigd Koninkrijk is Ford een enorme speler in de Britse markt. Het is het grootste automerk in het land. Voor Ford is het Verenigd Koninkrijk de derde markt ter wereld.

Vorige maand werd al gemeld dat Ford vreest voor een prijskaartje van omgerekend 705 miljoen euro in 2019 als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord verlaat.

Productieketens worden verstoord door hogere handelstarieven

Het concern zou dan handelstarieven moeten gaan betalen volgens de regels van de mondiale handelsorganisatie WTO. Die zijn veel hoger dan de huidige tarieven.

Ook andere automakers en industriebedrijven hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van een Brexit zonder akkoord met de EU.

Productieketens, die in de meeste gevallen internationaal zijn, zouden enorm verstoord worden door hogere handelstarieven en andere handelsbelemmeringen bij de grens.