De Britse hoofdonderhandelaar Olly Robbins lijkt een stukje van Theresa Mays Brexit-tactiek te hebben verklapt in een bar in Brussel. Britse politici zullen volgens hem voor 29 maart moeten kiezen voor de deal van May, anders wordt het Britse vertrek uit de EU voor lange tijd uitgesteld.

May probeert momenteel concessies af te dwingen in Brussel, hoewel de EU tot dusver weigert te heronderhandelen over het akkoord dat de Britse regering en de resterende 27 landen eind 2018 sloten. Die concessies zijn nodig, omdat een grote meerderheid van het Britse Lagerhuis niets ziet in de deal die op tafel ligt.

De Britse premier heeft herhaaldelijk gezegd dat het Verenigd Koninkrijk gewoon volgens planning om 0.00 uur in de nacht van 29 op 30 maart uit de Europese Unie zal vertrekken. Het liefst met een deal, maar mogelijk ook zonder.

Het gesprek dat de Britse hoofdonderhandelaar Robbins voerde in de bar van een hotel zet de uitspraken van May uitspraken echter in een ander licht.

Angst voor uitstel zou meningen doen veranderen

"We moeten ze laten geloven dat uitstel mogelijk is in de laatste week van maart. Maar dat zal wel een lange verlenging zijn", zou Robbins hebben gezegd in de Brusselse hotelbar. Zijn woorden werden gehoord door een verslaggever van de Britse zender ITV.

Robbins zou denken dat Britse parlementariërs over de huidige Brexit-deal van mening zullen veranderen, uit angst voor een lang uitstel van de Brexit.

Brexit-minister Steve Barclay wil niet reageren op verhalen die zijn opgepikt in een rumoerige bar, behalve dat het standpunt van de regering nog altijd is dat het VK op 29 maart zal vertrekken uit de EU, het liefst met een akkoord.