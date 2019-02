De Britse centrale bank verwacht de laagste economische groei in tien jaar. Bank of England (BoE) gaat voor 2019 uit van een groei van 1,2 procent, in november was de prognose nog 1,7 procent.

De centrale bank heeft de raming bijgesteld vanwege de onzekerheid die gepaard gaat met de naderende Brexit.

"De mist van Brexit leidt tot spanningen en onzekerheid bij Britse huishoudens", stelde de voorzitter van de Britse centrale bank Mark Carney donderdag.

BoE houdt het belangrijkste rentetarief vanwege de onzekerheid op 0,75 procent. In augustus werd dit tarief nog met 0,25 procentpunt opgekrikt.

De centrale bank had in december al gezegd dat de onzekerheid rond de Brexit sterk is toegenomen. Bij het uitblijven van een akkoord met de Europese Unie kan de Britse economie een flinke klap krijgen.

Verder rekent de centrale bank erop dat de inflatie in de komende maanden, wanneer de Brexit zijn beslag krijgt, onder de 2 procent zal zakken.

Ook de ramingen voor de investeringen werden neerwaarts bijgesteld. Dit jaar rekent de BoE op een daling van 3 procent. Daarna zal de investeringsdrift wel weer aantrekken.

Geen vooruitgang bij besprekingen tussen May en Juncker

De onzekerheid omtrent de Brexit is donderdag niet afgenomen na een ontmoeting tussen de Britse premier Theresa May en president van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

May en Juncker hebben een naar eigen zeggen "robuust en constructief" gesprek gehad in hun poging uit de impasse rond het Brexit-verdrag te geraken. Wel schrijft de Europese Commissie in een verklaring het scheidingsverdrag niet te zullen openbreken voor nieuwe onderhandelingen.

De partijen kwamen wel overeen dat hun teams verder onderhandelen over de vraag of een oplossing kan worden gevonden die kan rekenen op de grootst mogelijke steun in het Britse parlement. Deze maand volgt nog een ontmoeting.