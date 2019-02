Donald Tusk, de president van de Europese Raad, heeft woensdag fel uitgehaald naar Britse politici die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU hebben bepleit.

"Ik vraag me af hoe die speciale plek in de hel eruitziet voor degenen die de Brexit hebben aangemoedigd, zonder zelfs maar een schets van een plan hoe dat veilig moet gebeuren", zei hij kort na overleg met de Ierse premier Leo Varadkar in Brussel.

De Pool zei dat hij donderdag hoopt te horen hoe de Britse regering uit de impasse rond een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie per 30 maart denkt te komen. De Britse premier Theresa May komt dan naar Brussel om over de stand van zaken te praten.

Haar parlement wijst het scheidingsakkoord met Brussel af zolang er geen alternatief is voor de zogenoemde backstop. Deze regeling moet een harde grens met Ierland voorkomen.

Tusk zei ook "sterk te geloven dat een gezamenlijke oplossing mogelijk is" en daar zijn uiterste best voor te zullen doen.

May hoopt op concessie om steun van parlement te krijgen

Vorige week stemde het Britse parlement voor een amendement van parlementslid Graham Brady, waarin werd opgeroepen om een alternatief voor de backstop te krijgen. Voorstellen daarvoor deden de Britten niet.

May hoopt donderdag in Brussel een concessie los te peuteren die ervoor zorgt dat ze haar Brexit-akkoord door het Britse parlement kan loodsen.

De Britten willen naar verluidt een tijdslimiet aan de backstop verbinden of zelf een einde kunnen maken aan de regeling. Volgens de huidige regeling moeten zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU groen licht geven om een eind te maken aan de backstopregeling. Brussel wil deze echter niet wijzigen, omdat de kans op een harde grens op het Ierse eiland dan groeit.

Veel kritiek op harde uitspraak Tusk

De uitspraak van de president van de Europese Raad heeft tot veel boze reacties geleid. Politicus Nigel Farage reageerde geërgerd op de kritiek van Tusk.

"Na de Brexit zijn we verlost van ongekozen, arrogante pestkoppen als jij. Dan zijn we zelf de baas in ons land", reageerde hij op Twitter. "Dat lijkt volgens mij toch meer op de hemel."

Ook de Brexit-woordvoerder Sammy Wilson van de Noord-Ierse DUP-partij, coalitiepartner van de Conservatieve Partij, reageerde gepikeerd over de opmerking van Tusk. Hij noemt de Pool in een tweet onder meer een "duivelse Europese maniak".