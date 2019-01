Er wordt niet heronderhandeld over de backstopregeling voor de Ierse grens in het terugtrekkingsakkoord tussen Londen en Brussel. "De grens tussen Ierland en Noord-Ierland is een Europese grens en een prioriteit voor ons", zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in het Europees Parlement.

Juncker zei ook in nauw contact te blijven met de Britse premier Theresa May.

"We weten dat het Lagerhuis tegen veel dingen is. Tegen een 'no deal'-Brexit, tegen een backstop. Maar we weten nog steeds niet waar ze vóór zijn", aldus Juncker, verwijzend naar het debat en de stemmingen in het Britse parlement op dinsdag.

De politici in het Lagerhuis droegen May op de onderhandelingen over de scheiding te gaan overdoen en de backstop - een garantie dat er nooit meer een harde grens op het Ierse eiland komt - door een alternatief te vervangen.

Een woordvoerder van May reageerde op de uitlatingen van Juncker. "De premier is er duidelijk over geweest dat dit geen makkelijk proces zal worden en dat er aan de kant van de EU schroom zal zijn om de onderhandelingen over de uittreding te heropenen."

'Geen EU-noodtop'

Eerder op woensdag lieten ook de Ierse premier Leo Varadkar en een woordvoerder van de Duitse bondskanselier Angela Merkel weten dat het Europese blok niet van plan is weer aan te schuiven aan de onderhandelingstafel.

Varadkar zei bovendien tegen het Ierse parlement dat geen sprake is van plannen om een EU-noodtop te organiseren om over de Britse wensen te spreken.