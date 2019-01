De studenten die deelnemen aan het uitwisselingsprogramma Erasmus+ kunnen ook in het geval van een 'no deal-Brexit' op 30 maart hun studie of stage zonder onderbreking voortzetten. Dat blijkt uit het pakket noodmaatregelen die de Europese Commissie heeft genomen in verband met het toegenomen risico dat de Britten zonder afspraken de EU verlaten.

Het gaat om veertienduizend Europese jongeren die nu in het Verenigd Koninkrijk studeren en zevenduizend Britse jongeren die elders in de EU een studie volgen.

Ook garanderen de EU-landen dat de hoogte van uitkeringen als pensioenen geen gevaar lopen bij een plotselinge breuk. Een EU-burger die voor de Brexit bijvoorbeeld tien jaar in Londen heeft gewerkt voor hij terugkeerde, heeft bij de berekening van zijn pensioen in de lidstaat waar hij nu woont ook recht op het pensioen dat in het VK werd opgebouwd.

Wie in het Verenigd Koninkrijk bovendien een Europese subsidie ontvangt, blijft tijdens het lopende contract geld ontvangen, mits de Britse regering haar Europese begrotingsverplichtingen blijft nakomen. Die lopen tot eind 2020.

Kans op Brexit zonder akkoord lijkt steeds groter te worden

Met nog 56 dagen te gaan tot de Britten de EU verlaten lijkt de kans op een 'no deal-Brexit' in de laatste weken alleen maar te zijn toegenomen.

Eerder deze maand stemde het Britse Lagerhuis tegen het akkoord van de Britse premier Theresa May en sindsdien lijken de onderhandelingen muurvast te zitten.

May gaat woensdagavond weer het gesprek met Brussel aan met een mandaat om opnieuw te onderhandelen over de zogeheten 'backstop'. Het Britse parlement stemde dinsdag voor een amendement waarin wordt opgeroepen de backstop te vervangen door een alternatieve regeling.