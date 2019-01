Een meerderheid van het Britse parlement heeft zich dinsdagavond tegen de zogeheten backstop gekeerd. In het zogenoemde Brady-amendement wordt opgeroepen het plan te vervangen door een alternatieve regeling, om zo een harde grens tussen EU-lid Ierland en het Britse Noord-Ierland te voorkomen.

Het amendement haalde een meerderheid van zestien stemmen. Premier Theresa May had de parlementsleden gevraagd om voor het voorstel te stemmen, zodat zij een mandaat heeft om in Brussel opnieuw te onderhandelen over de grenskwestie.

De EU voelt daar echter weinig voor. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad herhaalde na de uitslag dat over het conceptakkoord niet opnieuw te onderhandelen valt.

Met de zogenoemde backstop wordt gegarandeerd dat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland zal ontstaan. Dat betekent feitelijk dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU tot een andere manier is gevonden om de grens open te houden. De EU wil koste wat kost voorkomen dat er een harde grens komt.

Meerdere stemmingen in het parlement

Het was niet het enige amendement waar het parlement zich dinsdagavond over uitsprak. Eerder werd een voorstel gesteund waarin de regering wordt opgeroepen om de Europese Unie niet zonder akkoord te verlaten.

Met 318 tegen 310 stemmen werd het zogenoemde Spelman-amendement gesteund. Deze uitkomst is een tegenslag voor May. Het aangenomen voorstel geeft het signaal dat het parlement geen voorstander is van een vertrek uit de EU zonder uitonderhandeld akkoord.

Ook spraken de parlementsleden zich uit over een voorstel dat het parlement de mogelijkheid moest bieden om de Brexit uit te stellen. Het plan werd met 321 tegen 298 stemmen weggestemd. Die uitslag is een overwinning voor premier May.

Brits parlement verdeeld over toekomst

Het voorstel had uiteindelijk een Brexit-deadline voor de regering tot gevolg kunnen hebben. De regering zou dan tot 26 februari de tijd hebben gekregen om alsnog een deal goedgekeurd te krijgen. Als dat niet was gelukt, dan had het parlement mogen stemmen over het uitstellen van de Brexit.

Premier May maakte eerder wel afspraken met Brussel, maar die sneuvelden vervolgens in het Britse parlement. Dat is verdeeld over hoe het nu verder moet. Ondertussen komt de dag waarop de Britten uit de EU stappen, 29 maart, steeds dichterbij.