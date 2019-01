Het Britse parlement heeft dinsdagavond tegen een voorstel gestemd dat het parlement de mogelijkheid had gegeven om de Brexit uit te stellen. De uitslag is een overwinning voor premier Theresa May.

May was tegen het plan van Labour-parlementariër Yvette Cooper. Met 321 tegen 298 stemmen werd het amendement getorpedeerd.

Het voorstel had uiteindelijk een Brexit-deadline voor de regering tot gevolg kunnen hebben. Die zou dan tot 26 februari de tijd hebben gekregen om alsnog een deal goedgekeurd te krijgen. Als dat niet was gelukt, had het parlement mogen stemmen over het uitstellen van de Brexit.

Premier May maakte eerder wel afspraken met Brussel, maar die sneuvelden vervolgens in het Britse parlement. Dat is verdeeld over hoe het nu verder moet. Ondertussen komt de dag waarop de Britten uit de EU stappen, 29 maart, steeds dichterbij.

May hoopt het Lagerhuis achter haar te krijgen om opnieuw over het huidige Brexit-akkoord te onderhandelen met de Europese Unie. De EU voelt daar echter weinig voor.

Vooral de zogenoemde 'backstop' is een heikel punt. Hiermee wordt gegarandeerd dat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland zal ontstaan.