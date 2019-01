De Britse premier Theresa May hoopt het Lagerhuis achter haar te krijgen door het huidige Brexit-akkoord te heronderhandelen met de EU, aldus haar woordvoerder dinsdag. De EU heeft al meerdere malen gezegd daar weinig voor te voelen.

May wil vooral nieuwe afspraken maken over de 'backstop' - een soort verzekeringspolis die in de deal is opgenomen, waarmee wordt gegarandeerd dat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland zal ontstaan.

"Vandaag hebben we de kans om de EU te laten zien wat er voor nodig is om een deal door dit Lagerhuis te krijgen", aldus May in het Lagerhuis, die pleit voor een "behoorlijke en juridisch bindende verandering aan het terugtredingsakkoord."

De resterende 27 EU-lidstaten hebben altijd gezegd dat ze niets zien in een heronderhandeling en houden ook nu voet bij stuk. "We zullen het terugtredingsakkoord niet heropenen", zegt een anonieme diplomaat, die er op wijst de Britten mogelijk een andere definitie van 'heropenen' hanteren.

"Als er meer verklaringen en verzekeringen moeten komen, dat kunnen we doen. Maar als ze echt opnieuw wil onderhandelen, dan is het een 'nee'." De vraag is dus wat Mays plan oplevert.

Het is volgens May duidelijk dat de 'backstop' in de huidige vorm de hoofdreden is dat er in het Britse Lagerhuis geen meerderheid voor de Brexit-deal is.

