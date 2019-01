De Britse overheid kan geen no deal-Brexit als beleid hanteren bij het verlaten van de Europese Unie en het parlement moet kunnen stemmen over het verlengen van de onderhandelingsperiode, stelt de Britse Brexit-commissie maandag.

De commissie heeft een uitgebreide reactie gegeven op het wegstemmen van het plan op 15 januari.

Volgens voorzitter Hilary Benn heeft de commissie de gevolgen van een 'no deal-Brexit' uitgebreid bekeken en is het duidelijk dat die niet mag plaatsvinden.

Een no deal-Brexit zou volgens de commissie bevoorradingsketens verstoren, kosten en onzekerheid voor bedrijven creëren en de terugkeer van importtarieven en andere handelsbarrières met zich meebrengen.

"Parlementariërs moeten kunnen stemmen over een verlenging van Artikel 50 als er vóór 29 maart geen overeenstemming wordt bereikt", aldus Benn. Artikel 50 is de procedure waarmee een land zich kan terugtrekken uit de Europese Unie.

Dinsdag wordt er gestemd over 'plan B', dat de Britse premier Theresa May vorige week presenteerde. Het plan is hetzelfde als dat wat eerder met grote meerderheid werd afgewezen, er is alleen een aantal beloftes toegevoegd.

'Hou op met geruzie'

In het Britse bedrijven heerst ondertussen grote onrust. De Britse scheepvaartsector smeekt politici om op te houden met het geruzie rond de Brexit en het eens te worden over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen.

"We moeten partijpolitiek opzijzetten en kijken naar het grotere geheel en wat het beste is voor het land", zegt Bob Sanquinetti, voorzitter van de Britse Chamber of Shipping, die tweehonderd grote bedrijven vertegenwoordigt.

Volgens Sanquinetti moet May ervoor kiezen de zogeheten Ierse backstop te laten vallen of er een tijdslimiet aan verbinden. De Ierse backstop is een noodplan dat moet voorkomen dat er door de Brexit een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland. Het is een van de grootste struikelblokken in de onderhandelingen.