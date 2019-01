Topman Enders: Airbus overweegt vertrek uit VK bij 'no deal-Brexit'

De topman van de Europese vliegtuigbouwer Airbus levert felle kritiek op de Brexit. Volgens Tom Enders kan Airbus gedwongen worden af te zien van toekomstige investeringen in het Verenigd Koninkrijk als er een 'no deal-Brexit' komt. Airbus kan ook besluiten het land te verlaten.

De topman uit zijn kritiek op de Brexit in een videobericht. Hij noemt het een schande dat bedrijven meer dan twee jaar na het Brexit-referendum nog steeds geen fatsoenlijke toekomstplannen kunnen maken vanwege alle onzekerheid. Hij doet roept dan ook op tot een pragmatisch voorstel voor een Brits vertrek uit de Europese Unie.

In juni 2018 meldde het bedrijf ook al een vertrek uit het VK te overwegen als het land zonder afspraken de EU verlaat. Het was daarmee de eerste grote multinational die dergelijke uitspraken deed.

Ook Enders deelde al vaker zijn ongezouten mening over de Brexit. Airbus maakt onder meer vleugels voor vliegtuigen in het Verenigd Koninkrijk, heeft er veertienduizend mensen in dienst en zorgt voor veel indirecte werkgelegenheid.

Volgens Enders zijn er meer dan genoeg andere landen die graag vleugels voor Airbus willen bouwen.

Britse minister neemt de waarschuwing serieus

De Britse minister voor Brexit-zaken Stephen Barclay liet in het parlement weten de waarschuwing van de Airbus-topman zeer serieus te nemen. Volgens Barclay steunt Enders het Brexit-plan van premier Theresa May, dat vorige week nog werd verworpen door het Lagerhuis.

"De topman en anderen in de zakenwereld zijn heel helder in hun standpunt dat ze de onzekerheid van een 'no deal-Brexit' willen voorkomen en daarom steunt hij onze premier", aldus de minister.