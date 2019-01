De Britse premier Theresa May heeft maandagmiddag haar 'plan B' gepresenteerd in het Britse Lagerhuis. Het is hetzelfde plan als het plan dat vorige week werd weggestemd, plus een aantal beloftes.

May beloofde onder meer dat ze opnieuw naar Brussel zal reizen om te praten over de zogenoemde 'Irish backstop', het grootste struikelblok in de huidige deal.

Maar dan heeft ze vooraf wel input nodig van de Britse parlementariërs, zodat ze weet wat men wil. Ook zegt May dat ze bij het overleg met de EU over de toekomstige handelsrelatie meer overleg zal voeren met het Lagerhuis.

Daarnaast belooft ze een amendement te steunen waarmee de rechten van arbeiders hetzelfde blijven na de Brexit. Ook hoeven EU-burgers die na Brexit in het VK willen blijven geen geld te betalen als ze een verblijfsvergunning aanvragen.

Dinsdag 29 januari wordt er gestemd over 'plan B'.

Geen nieuw referendum

De Britse premier wil nog steeds niet beginnen aan een tweede Brexit-referendum, en denkt ook niet dat er een meerderheid in het Lagerhuis voor te vinden is.

Jeremy Corbyn wil, zoals hij de afgelopen dagen al vaker liet weten, dat May er voor zorgt dat een 'no deal-scenario' wordt uitgesloten.

Volgens May is dat lastig. Volgens haar is de huidige deal de enige manier om dat te doen en daar is geen meerderheid voor in het Lagerhuis. De enige optie zou zijn om de Brexit te schrappen, en ook dat is volgens May is niet gewenst.

