De Britse premier Theresa May overweegt het Goedevrijdagakkoord met Ierland te wijzigen om zo de impasse rond de Brexit te doorbreken.

Volgens The Telegraph wil May op deze manier haar plan B door het Britse Lagerhuis loodsen. De premier zou maandag een alternatief voor haar weggestemde Brexit-deal aan de parlementsleden moeten voorleggen.

Met het opzeggen van het Goedevrijdagakkoord wil May met Ierland tot andere afspraken komen om de kwestie rond de zogenoemde Irish backstop te vermijden. Volgens dat noodplan blijft de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open en wordt de terugkeer naar grenscontroles voorkomen. Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk) zou op die manier tijdelijk binnen de douane-unie van de EU blijven.

De Ierse regering lijkt niet open te staan voor het vermeende plan van May. De Ierse staatssecretaris van Europese Zaken, Helen McEntee, liet maandag uit naam van het Ierse kabinet weten dat er niet kan worden onderhandeld over het akkoord. Ze zei zich niet te kunnen voorstellen dat May overweegt het Goedevrijdagakkoord te wijzigen.

Ierland zal ook niet op eigen houtje onderhandelen met het VK, maar dat alleen doen als onderdeel van de overblijvende 27 EU-lidstaten, voegde McEntee toe.

Akkoord maakte einde aan decennia van geweld

In het vredesakkoord van 1998, dat een einde maakte aan drie decennia van geweld in Noord-Ierland, is afgesproken dat de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek openblijft.

Het Goedevrijdagakkoord werd aangenomen na referenda in Ierland en Noord-Ierland. De republiek Ierland erkende dat Noord-Ierland tot het Verenigd Koninkrijk behoort, tot meerderheden van de Ierse en Noord-Ierse bevolkingen anders bepalen. Het akkoord legde ook de regionale regeringsvorm van Noord-Ierland vast.

Een opvallend detail is dat de Democratic Unionist Party, de conservatieve protestantse partij die de regering van May in het zadel houdt met gedoogsteun, destijds de enige politieke groepering van formaat was die tegen het Goedevrijdagakkoord was.

