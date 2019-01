De Britse premier Theresa May gaat zondagmiddag met haar kabinet in conclaaf over de impasse in haar Brexit-beleid, aldus Sky News.

Maandag zou May het parlement een alternatief moeten voorleggen voor haar overeenkomst met Brussel over het vertrek uit de EU op 29 maart. Afgelopen dinsdag stemde het Lagerhuis haar overeenkomst met een grote meerderheid weg.

May overleefde vervolgens ternauwernood een vertrouwensstemming. Daarna is ze partijleiders van de oppositie gaan polsen, met uitzondering van de belangrijkste, Labour-leider Jeremy Corbyn. Corbyn wil niet in gesprek met de premier, zolang die niet eerst garandeert dat er geen 'no deal-Brexit' komt.

Corbyn overweegt komende week in het parlement een voorstel te steunen waarmee een eventuele Kamermeerderheid May wil dwingen een 'no deal-Brexit' uit te sluiten. De Britten zouden EU-lid blijven zolang er geen regeling voor een Brexit is.

