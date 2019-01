De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag gezegd dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om de Brexit ordelijk te laten verlopen. Ze zegt dat ze zich maximaal in zal spannen om tot een akkoord met Groot-Brittannië te komen.

Merkel verklaarde op een evenement van haar partij CDU dat ze alles wil doen wat in haar macht ligt. Ze zei daarbij dat ze tot "de laatste dag" zal werken aan een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan na de afgeketste Brexit-deal.

De Duitse bondskanselier zegt het belangrijk te vinden dat mensen over vijftig jaar niet teleurgesteld terugkijken op de gebeurtenissen rondom de Brexit en zich dan afvragen waarom er geen compromis gesloten kon worden. Ook na de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk een belangrijke bondgenoot van de Europese Unie moeten zijn, stelt Merkel.

Wel heeft Merkel, net als andere EU-leiders, gezegd dat premier Theresa May aan zet is om de volgende stappen in het proces te zetten, nadat het Britse Lagerhuis het met de EU bereikte akkoord over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wegstemde.

Premier May moet eerst met plan B komen

Sinds het wegstemmen van het akkoord moet May in eigen land eerst een alternatief plan voor de Brexit presenteren. Een van de opties is bijvoorbeeld bij de EU uitstel aanvragen voor de Brexit, die officieel gepland staat voor 29 maart van dit jaar.

May heeft gezegd dat ze het parlement maandag meer informatie zal geven over de vervolgstappen. Dat is ook direct haar deadline voor een alternatief. Het is nog onduidelijk wat de precieze plannen van May zullen zijn.

EU en May willen chaos voorkomen

Verschillende EU-leiders hebben na het wegstemmen van het akkoord in het parlement al gezegd dat ze geen grote aanpassingen meer willen doen in het reeds gesloten akkoord.

Tegelijkertijd wil zowel de EU als May voorkomen dat de Brexit ertoe zal leiden dat er chaotische situaties gaan ontstaan aan beide kanten van Het Kanaal.

