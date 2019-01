Het Verenigd Koninkrijk zou niet ingaan op een aanbod van Brussel om de Brexit uit te stellen, heeft de woordvoerder van de Britse premier Theresa May donderdag gezegd.

In het geval van uitstel zal het VK niet al op 29 maart uit de EU stappen. Dit zou May meer tijd geven om een akkoord te smeden waar het Britse Lagerhuis mee akkoord gaat. De deal die zij eerder met Brussel sloot, werd dinsdag door het Britse Lagerhuis weggestemd.

Donderdag werd bekend dat de Britten nog geen contact hebben gezocht met Brussel over mogelijk uitstel. "We hebben nog geen contact gezocht, omdat we geen uitstel willen", zei de woordvoerder van May toen ze ernaar gevraagd werd.

Dit zou echter wenselijk kunnen zijn, omdat een Brexit zonder akkoord, een zogeheten 'no deal-Brexit' steeds dichterbij komt. Beide partijen willen dit scenario voorkomen.

Oppositieleider Corbyn weigert te onderhandelen met May

Na het wegstemmen van haar akkoord in het Britse parlement, heeft de Britse premier tot maandag om met een plan B op te proppen te komen. Ze is momenteel in gesprek met verschillende oppositiepartijen, om alsnog een deal te kunnen presenteren in het Lagerhuis die een meerderheid kan krijgen.

De grootste oppositiepartij Labour is echter niet bij de geprekken aanwezig. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft volgens Britse media aan zijn eigen parlementsleden gevraagd niet met de regering te spreken, totdat May een 'no deal-Brexit' uitsluit.

Na de stemming diende Corbyn een motie van wantrouwen tegen de regering van Theresa May in. De Britse regering overleefde deze stemming woensdag.

Oderhandelaar Barnier: Brussel staat open voor ambitieuzere deal

Terwijl May moeite heeft om een meerderheid te krijgen voor het huidige Brexit-akkoord, staat de Europese Unie open voor nieuwe onderhandelingen met de Britten over een "ambitieuzer" Brexit-akkoord. Dat heeft EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier donderdag laten weten.

"Als de Britten openstaan voor een diepgaandere en ambitieuzere relatie, dan staan wij hiervoor open", stelde Barnier. Over een 'no deal-Brexit' zegt de EU-hoofdonderhandelaar dat dit nog altijd ongewenst is en dat de EU dit wil voorkomen. "Daarom moeten we een akkoord bereiken, dat is de enige garantie om dit te voorkomen."