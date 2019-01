Het Britse parlement debatteert op 29 januari over een plan B voor de Brexit. Dat zegt 'fractievoorzitter' Andrea Leadsom van de Conservatieven in het Lagerhuis. Ook wordt dan door parlementsleden gestemd over het plan.

Het debat gaat naar verwachting de hele dag duren.

Dinsdag werd de deal die premier Theresa May presenteerde met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl 202 vóór waren.

Daarop diende Jeremy Corbyn, leider van Labour, de grootste oppositiepartij, een motie van wantrouwen in. Die overleefde May woensdagavond. 325 parlementsleden waren voor haar aanblijven, 306 leden stemden voor haar aftreden.

Maandag moet May met nieuw plan komen

Uiterlijk maandag moet May met een nieuw plan komen voor de Brexit, die op 29 maart in werking treedt. Het Verenigd Koninkrijk zou nog uitstel kunnen vragen aan de Europese Unie. Dat uitstel zou volgens hoge ambtenaren in Brussel dan tot juli zijn.

In 2016 stemde Groot-Brittannië in een referendum voor een vertrek uit de EU. Een nieuw referendum, waarin het Britse volk zich opnieuw kan uitspreken over de Brexit, behoort tot de mogelijkheden.

Corbyn pleitte lang tegen een referendum, maar zette donderdag de deur op een kier. Toch gaat de voorkeur van de Labour-leider uit naar nieuwe verkiezingen. Daarin zou een nieuwe regering gekozen moeten worden, die dan moet komen met een nieuwe Brexit-deal, vóór het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.