Een motie van wantrouwen tegen de regering van de Britse premier Theresa May is woensdag afgewezen door het Lagerhuis. De stemming was 325 voor aanblijven van May, 306 voor aftreden.

De motie werd gesteund door een groot deel van de oppositie, maar de Conservatieve Partij en de Noord-Ierse gedoogpartner, de Democratic Unionist Party (DUP), bleven achter May staan. DUP gaf met de tien zetels die het bezit uiteindelijk de doorslag.

De motie werd dinsdagavond ingediend door Jeremy Corbyn, leider van Labour, de grootste oppositiepartij.

Aanleiding was het monsterverlies dat de Brexit-overeenkomst tussen May en de overige EU-leiders dinsdagavond leed in het parlement. Het voorstel sneuvelde met 202 stemmen voor en 432 stemmen tegen, het grootste regeringsverlies in de moderne Britse parlementaire historie.

May wil Brexit-belofte inlossen

"Ik ben blij dat dit Huis vanavond het vertrouwen in de regering heeft uitgesproken", reageerde May nadat het Lagerhuis over haar lot had beslist.

"Ik neem deze verantwoordelijkheid niet licht op. Mijn regering zal het werk voortzetten om onze welvaart te vergroten, onze veiligheid te waarborgen en onze unie te versterken. En ja, we zullen ook doorgaan om de plechtige belofte die we aan de mensen van dit land hebben gedaan in te lossen: om het resultaat van het referendum in ere te houden en de Europese Unie te verlaten."

Angst voor Corbyn

Corbyn zei dinsdag dat het land nu door "een zombieregering" wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft. Corbyn hoopt op nieuwe verkiezingen. Hij wil opnieuw met de EU gaan onderhandelen over een Brexit als hij die stembusgang wint.

Dat is het laatste wat May's partijgenoten willen laten gebeuren. Boris Johnson stelde dinsdagavond al dat hij "niet toe zal staan dat Jeremy Corbyn premier van het Verenigd Koninkrijk wordt".

De angst voor de links-radicale Corbyn is groot. May beklemtoonde dat de partij van Corbyn "de economie zal ruïneren".

Corbyn wil van May de garantie dat Groot-Brittannië niet zonder akkoord uit de Europese Unie zal stappen", zo stelde hij na de stemming van woensdagavond. Ook de Liberaal-Democraten vinden een 'no deal'-Brexit niet acceptabel. De Schotse nationalisten willen dat een uitstel van Brexit bespreekbaar is.

Uiterlijk maandag een 'plan B'

May moet uiterlijk maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde Brexit-deal. Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun Brexit-problemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen.

Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan de Brexit tot juli kan worden opgeschort. De huidige deadline voor een deal is 29 maart.

May kondigt aan in de komende dagen met de verschillende politieke partijen in het parlement te spreken over welke voorwaarden voor de Brexit een meerderheid in het Lagerhuis veiligstellen. Aankomende maandag (21 januari) keert ze terug naar het Lagerhuis met een alternatief Brexit-plan, aldus May.