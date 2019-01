Een 'no deal'-Brexit zal de gemeente Amsterdam een miljard euro kosten. Dat schrijft wethouder Udo Kock van Economische Zaken woensdag in een brief aan de raad.

Kock schrijft dat de kans op een Brexit zonder akkoord met de Europese Unie groter is geworden nadat het Britse Lagerhuis dinsdagavond het uittredingsakkoord van premier Theresa May heeft weggestemd. De toenemende onzekerheden over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk zijn slecht voor de economie van de hoofdstad.

Het gaat om een afname van een miljard euro van het bruto regionaal product, dat voor de Metropoolregio Amsterdam in totaal omstreeks 160 miljard euro bedraagt.

Wethouder Kock schrijft dat er "duizenden bedrijven" zijn die vanuit Amsterdam handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk. Volgens Kock wordt "circa 18 procent van de Amsterdamse economie geraakt door de Brexit".

Naast de gevolgen voor de handel en de economie, waar de afname van 1 miljard euro op is gebaseerd, zijn er onder meer ook gevolgen voor de luchtvaart, de Amsterdamse haven en projecten die door de EU zijn gesubsidieerd.

Naast economie, ook gevolgen voor expats

Wethouder Kock gaat in zijn brief aan de raad niet alleen in op de economische gevolgen van een 'no deal'-Brexit. Hij gaat ook in op het lot van de ongeveer 15.000 Britten die in de regio Amsterdam wonen. Voor deze groep is op 7 januari bepaald dat zij na Brexit, nog zeker 15 maanden mogen blijven wonen, werken en studeren in Nederland.

Om voorbereid te zijn op de onzekere toekomst rondom het Britse uittreden, schrijft Kock dat hij het team ambtenaren dat de gemeente moet voorbereiden op de gevolgen van Brexit, wil uitbreiden.