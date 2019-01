"Ik ben blij dat dit Huis vanavond zijn vertrouwen in de regering heeft uitgesproken", reageert premier May. "Ik neem deze verantwoordelijkheid niet licht op. Mijn regering zal het werk voortzetten om onze welvaart te vergroten, onze veiligheid te waarborgen en onze unie te versterken. En ja, we zullen ook doorgaan om de plechtige belofte die we aan de mensen van dit land hebben gedaan in te lossen: om het resultaat van het referendum in ere te houden en de Europese Unie te verlaten."



May kondigt aan in de komende dagen met de verschillende politieke partijen in het parlement te spreken over welke voorwaarden voor de Brexit een meerderheid in het Lagerhuis veilig te stellen. Aankomende maandag (21 januari) keert ze terug naar het Lagerhuis met een alternatief Brexit-plan, aldus May.