Premier May reageert op het formeel indienen van de motie van wantrouwen en het vurige betoog van Corbyn.



"Gisteren heeft het Lagerhuis de deal verworpen die de regering heeft getroffen met de Europese Unie. De volgende vraag is: moeten er nieuwe verkiezingen komen? Wat mij betreft is dat het ergste wat we zouden kunnen doen."



Het land heeft in de eerste plaats behoefte aan duidelijkheid en standvastigheid, zegt May. "Verkiezingen zijn simpelweg niet in het nationale belang. Het parlement moet de klus afmaken, dat is wat het Britse volk eist. Nieuwe verkiezingen zouden precies het tegenovergestelde doen."