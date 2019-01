De koers van het Britse pond ten opzichte van de euro steeg licht nadat premier Theresa May dinsdag de stemming over haar Brexit-akkoord in het Lagerhuis had verloren.

Voor 1 pond werd tegen 9.00 Nederlandse tijd 1,1294 euro betaald, een stijging van ruim 1 procent ten opzichte van voor de stemming. Dinsdagavond even voor de stemming kostte 1 pond nog 1,1146 euro.

May verloor de stemming met maar liefst 230 stemmen verschil. De vraag is wat er nu gaat gebeuren in de Britse politiek. Vanuit Europa klinkt de roep om duidelijkheid over wat de Britten willen met de Brexit.

Sommige vermogensbeheerders waarschuwen hun klanten om niet te speculeren met het pond. De Zwitserse bank UBS schrijft in een rapport dat er nog te veel onzekerheid is over wat er gaat gebeuren.

De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs sprak woensdag de verwachting uit dat de kans op een zogenoemde 'no deal-Brexit' kleiner is geworden.