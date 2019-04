Michel Barnier, die namens de Europese Unie onderhandelt over de Brexit, heeft woensdag gereageerd op de afwijzing van de Brexit-deal door het Britse parlement. Volgens hem is het nu aan het Britse parlement om te laten weten wat er nu moet gebeuren.

Wel stelde Barnier dat de EU ervoor openstaat om het gesprek met het Verenigd Koninkrijk aan te gaan als het land het bestaande ontwerp van de Brexit-deal wil wijzigen, maar volgens hem kan er niet gesleuteld worden aan de afspraak over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De grens tussen beide landen blijft de grens van de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Daarmee zou ook het vervoer van goederen en personen tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland veel lastiger worden. Barnier zei verder dat het risico op een 'no deal-Brexit' groter is dan "ooit tevoren".

Europarlementariërs zijn woensdagochtend in Straatsburg begonnen met overleg over hoe het nu verder moet met de Brexit.

'Tijd voor spelletjes spelen is voorbij'

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, liet zich woensdagochtend ook uit over het afwijzen van de Brexit-deal door het Britse parlement. "De tijd voor het spelen van spelletjes is nu voorbij", zei hij in een interview met Deutschlandfunk. Net als Barnier vindt hij ook dat "het Verenigd Koninkrijk aan zet" is.

De afgevaardigden in het Britse Lagerhuis hebben niet duidelijk gemaakt wat ze wel willen, alleen wat ze niet willen. "Dat is niet genoeg", vindt Maas.

Van nieuwe gesprekken verwacht hij niet veel. "We hebben een compromis." Beide kanten zijn daarbij al naar elkaar toe gekropen. Als de onderhandelende partijen elkaar meer te bieden hadden, dan hadden die dat volgens Maas al weken eerder duidelijk moeten maken.

'Verlies voor iedereen in Europa'

Zijn collega-minister in Berlijn op Economische Zaken, Peter Altmaier, waarschuwde de ochtend na de stemming in het Lagerhuis voor een 'no deal-Brexit'. "Iedereen in Europa zal dan verliezen." Vooral de Britten zullen eronder lijden, met zware gevolgen voor de welvaart en werkgelegenheid, stelt hij. Maar het zal ook zijn sporen nalaten in de Europese Unie.

Ook volgens Altmaier ligt de bal bij Londen. Voor een 'no deal-Brexit' is volgens hem geen meerderheid in het Britse parlement, maar tegelijkertijd valt er ook volgens hem over een substantieel deel van de weggestemde deal tussen de EU en May niet meer te onderhandelen.

Timmermans betreurt besluit Brits parlement

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei het besluit van het Britse parlement te betreuren. Maar volgens Timmermans moet de EU vooruitkijken, zei hij tegen de NOS. "We zullen ons voorbereiden op alle eventualiteiten, ook een 'no deal-Brexit', maar we hopen nog steeds dat dit te vermijden is."

Timmermans zei verder dat het ook aan het Verenigd Koninkrijk is om duidelijk te maken wat het land wil. "Ik denk dat het akkoord dat we hebben gesloten, een akkoord is dat goed is voor beide partijen. Ik denk dat daardoor de minste schade ontstaat. Dit akkoord houdt rekening met de belangen van beide kanten. Nu moeten we afwachten wat Londen besluit."

Brits parlement stemde tegen Brexit-deal

Dinsdag slaagde de Britse premier Theresa May er niet in om een meerderheid van het Lagerhuis achter haar voorstel te krijgen. Maar liefst 432 van de 650 parlementariërs stemden tegen het plan met voorwaarden rond de Brexit.

Ze heeft tot maandag om met een alternatief voorstel te komen. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart.