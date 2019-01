Internationale investeringsbank Goldman Sachs stelt dat de kans op een wanordelijke 'no deal-Brexit' kleiner is na de nederlaag die de Britse premier Theresa May dinsdagavond leed. De kans op een zachte, uitgestelde of zelfs geen Brexit is juist iets groter geworden, stelt de bank woensdag.

De bank verwacht dat een variant die sterk lijkt op de deal die May dinsdag ter tafel bracht, uiteindelijk tot een meerderheid in het Britse Lagerhuis zal leiden.

Het lukte de Britse premier niet om met de huidige deal een meerderheid in het Britse parlement te krijgen. In totaal stemden 202 parlementariërs vóór het akkoord en maar liefst 432 tegen.

