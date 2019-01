Nadat een ruime meerderheid van het Britse Lagerhuis dinsdag tegen de Brexit-deal stemde, diende Labour - de grootste oppositiepartij - een motie van wantrouwen in. Woensdag wordt daar eerst over gedebatteerd, waarna een stemming volgt. Hoe ziet de toekomst van premier Theresa May er vermoedelijk uit en wat voor gevolgen heeft dat voor de Brexit?

Jeremy Corbyn, de leider van oppositiepartij Labour, noemde Mays nederlaag van dinsdagavond de "grootste nederlaag van een regering sinds de jaren twintig van de vorige eeuw". Hij kondigde daarop een motie van wantrouwen aan.

Als een meerderheid van het Lagerhuis zich in de motie van Corbyn kan vinden, dan moet uitgezocht worden of er een nieuwe regering gevormd kan worden. May zou dan aftreden, waarna er een nieuwe premier wordt aangewezen.

Zo'n vaart zal het volgens Rem Korteweg, Europadeskundige van Instituut Clingendael, niet lopen. "Ik verwacht dat May de motie van wantrouwen gaat overleven. Er zijn te weinig aanwijzingen dat veel partijgenoten die motie zullen steunen. Ze willen voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen en dat Labour die wint."

Volgens Korteweg leidt dat wel tot een "gekke situatie". Nog maar een maand geleden werd binnen haar partij gestemd over de positie van May. Die stemming overleefde ze ternauwernood. "Dezelfde groep die tegen haar stemde, zal haar nu steunen", aldus Korteweg.

Alternatief voor afgewezen deal is er niet

Als er een nieuwe regering wordt gevormd, dan zal die een alternatief moeten bedenken voor de Brexit-deal van May. Maar dat alternatief is niet voorhanden, dus zal geen partij haar handen eraan willen branden. "Een van de bijnamen die May in het Verenigd Koninkrijk heeft gekregen, is 'TINA', dat staat voor There Is No Alternative", zegt Korteweg. "Er is geen alternatief dat een meerderheid van de fractie achter zich krijgt en er is geen meerderheid voor nieuwe verkiezingen. Dit betekent dat May blijft zitten."

Als May inderdaad als premier aanblijft, dan heeft ze tot maandag om met een alternatief te komen. Dat is niet veel tijd en dus zal ze volgens Korteweg snel met parlementariërs moeten praten om erachter te komen wat voor deal het parlement wel wil steunen.

"Dat zou bijvoorbeeld een variant kunnen zijn waarbinnen het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie of interne markt blijft", legt Korteweg uit. "Ze heeft ook de optie om naar Brussel af te reizen en te zeggen: 'Kom maar met iets beters, want niemand wil een 'no deal-Brexit'.' Maar dan krijgt ze waarschijnlijk nul op het rekest." De 27 overige landen binnen de Europese Unie lieten eerder al weten dat de tijd van onderhandelen voorbij is.

May wil geen referendum

Daarnaast kan May in Brussel ook om uitstel van de Brexit vragen. En het Britse parlement kan op zijn beurt een motie voor een tweede referendum aannemen.

In een referendum zal May zich waarschijnlijk niet kunnen vinden. "Voor May speelt het allereerst mee dat zij premier wil blijven. Als het parlement een referendum forceert, dan zal ze zich daar waarschijnlijk naar schikken, maar alleen als laatste redmiddel. Het idee zal absoluut niet uit haar koker komen", weet Korteweg.

May heeft het zelf niet meer in de hand, denkt hij. "Gaandeweg het proces van de afgelopen dagen heeft May de touwtjes steeds meer in handen van het parlement gegeven. Ze heeft in feite nauwelijks nog macht."

De Europadeskundige is wel van mening dat het parlement daar meer mee zou moeten doen dan nu gebeurt. "Het Britse Lagerhuis is diep, diep verdeeld. Niet alleen tussen de twee grote partijen, maar ook binnen de partijen zelf. Er zijn allerlei clubjes, van allerlei pluimage, die zeggen een oplossing te hebben: uitstel, een tweede referendum of ideeën om de Ierse grenskwesties aan te pakken. Maar zolang niet duidelijk is dat ergens een meerderheid voor is, gebeurt er niks. "

'Schuld niet terecht in schoenen EU geschoven'

En als die meerderheid wel wordt gevonden, dan moeten de andere lidstaten van de EU zich daar ook in kunnen vinden. Korteweg: "Daar waar de EU in Theresa May één onderhandelaar had waar een deal mee moet worden gesloten, zijn het er nu 650 (het aantal zetels in het Lagerhuis, red.). Dat wordt überhaupt lastig, want de EU onderhandelt niet met het Britse parlement."

"Het blijft dan heel makkelijk voor de Britten om de schuld in de schoenen van Brussel te schuiven, maar dat is natuurlijk onterecht", gaat Korteweg verder. "Het is niet de EU die het Verenigd Koninkrijk verlaat, het is andersom. Daarom is het volstrekt helder dat de vertrekkende partij zal moeten laten weten wat die wil. Dat is een realiteit die nog weinig ingedaald lijkt te zijn in Londen."

Als er geen alternatief voor de dinsdag afgewezen Brexit-deal wordt gevonden, staan de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor een 'no deal-Brexit'. Korteweg: "Als het Britse parlement nergens anders een meerderheid voor weet te krijgen, is dat automatisch het resultaat."