Een aantal Britse parlementariërs werkt aan een motie om de artikel 50-procedure voor de uittreding uit de EU te vertragen. Dat hebben ministers uit de regering-May laten weten aan topmensen uit het bedrijfsleven.

De Brexit-deal van premier Theresa May werd dinsdagavond met grote meerderheid verworpen door de afgevaardigden in het Lagerhuis. Dat bracht enkele kabinetsleden in overleg met vooraanstaande zakenlieden op het idee om te proberen de datum van de Brexit te verschuiven. De vastgestelde datum is 29 maart 2019.

De ministers Philip Hammond (Financiën), Greg Clark (Economische Zaken) en Stephen Barclay (Brexit) vertelden dat een "motie van backbenchers in de maak is voor uitstel van artikel 50", zei de directeur van een Brits bedrijf die bij het overleg aanwezig was tegen persbureau Reuters. Hij wilde anoniem blijven. De ondernemers wilden onder meer van de ministers weten wat er gaat gebeuren bij een zogenoemde 'no deal-Brexit'.

May moet binnen drie werkdagen met een alternatief plan komen. Daarna is er van alles mogelijk: geen deal, toch een heronderhandeling met de EU, verkiezingen of een nieuw referendum.

EU-voorzitter Juncker: 'Tijd is bijna op'

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zei dinsdagavond de uitkomst van de stemming "te betreuren". Hij noemt de overeenkomst een "eerlijk compromis" en herhaalt dat dit "de best mogelijke deal is". Volgens hem kan alleen zo een ordelijk vertrek uit de Europese Unie zeker worden gesteld.

Hij vindt dat de EU zich "creatief en flexibel" heeft opgesteld. Het risico op een chaotisch vertrek is door de uitslag van de stemming toegenomen, schrijft hij in een verklaring. Juncker maant het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk de eigen intenties duidelijk te maken. "De tijd is bijna op."

EU-president Donald Tusk suggereerde op Twitter dat het Verenigd Koninkrijk zou moeten overwegen om de Brexit helemaal terug te draaien. "Als een deal onmogelijk is, en niemand zit te wachten op het uitblijven van een deal, wie heeft er dan eindelijk de moed om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?", twitterde hij.

Rutte blijft optimistisch

Ook andere leiders spraken zich uit. Premier Mark Rutte ziet nog steeds mogelijkheden voor een Brexit met een overeenkomst. "Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar we blijven ons voorbereiden op alle scenario's. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen 'no deal-situatie'. Hoe nu verder, is aan het Verenigd Koninkrijk", schreef hij op Twitter.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat het Verenigd Koninkrijk "de grote verliezer" zou zijn als er geen afspraken gemaakt worden. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon wil dat het Verenigd Koninkrijk nog een referendum houdt. "We kunnen geen tijd meer verspillen. Nu is de tijd om de artikel 50-klok te stoppen", zei ze tegen de BBC.

Woensdagochtend twitterde ze dat "onafhankelijkheid van Schotland" wellicht de enige manier is om de Schotse belangen te verdedigen.

Europees Parlement vergadert woensdag, May in debat

Het Europees Parlement komt woensdag al vroeg bijeen om over de situatie te praten. Verschillende partijen willen dat May opnieuw gaat onderhandelen met de Europese Unie, maar de EU heeft al te kennen gegeven dat grote wijzigingen in het bestaande akkoord uitgesloten zijn.

May moet woensdag een motie van wantrouwen overleven die oppositieleider Jeremy Corbyn heeft ingediend. Naar verwachting zal een meerderheid van het Lagerhuis stemmen voor het aanblijven van deze regering.

Klok tikt door voor Verenigd Koninkrijk

Volgens artikel 50, de wetgeving die het vertrek uit de Europese Unie regelt, vertrekt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 23.00 uur Britse tijd uit de Europese Unie. Als er op dat moment geen deal is, dan 'crasht' het land zonder deal uit de EU, met politieke en economische chaos in zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU tot gevolg.

Het is voor de Britten wel mogelijk om de Europese Unie om uitstel te vragen, maar daar is unanimiteit van de overige 27 lidstaten voor nodig.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!