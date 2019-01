Het is de Britse premier Theresa May niet gelukt om een meerderheid van het Britse Lagerhuis achter haar Brexit-deal te krijgen. Een meerderheid van het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond tegen het akkoord gestemd. De positie van zowel de Brexit, als van premier May zelf, wankelt.

In totaal stemden 202 parlementariërs vóór het akkoord en maar liefst 432 tegen.

De grootste oppositiepartij, Labour, heeft direct een motie van wantrouwen ingediend tegen May. Morgen zal die motie worden besproken in het Lagerhuis.

"De uitkomst van deze stemming is de grootste nederlaag van een regering sinds de jaren twintig van de vorige eeuw", aldus oppositieleider Corbyn. De Labour-voorman zegt dat de acties van de regering in de afgelopen twee jaar hebben laten zien dat May en haar partij hebben gefaald.

Voorafgaand aan de stemming sprak May het Lagerhuis toe. Het verwerpen van haar deal brengt alleen maar meer onzekerheid met zich mee, zei de Britse premier toen. "Niemand die tegen deze overeenkomst stemt, zal aan zijn of haar kiezers kunnen uitleggen waar ze dan wél voor hebben gestemd."

Wat de uitslag van de stemming precies betekent is onduidelijk. May moet binnen drie parlementaire werkdagen met een alternatief plan komen. Daarna is er van alles mogelijk: geen deal, toch een heronderhandeling met de EU, verkiezingen, of een nieuw referendum.

Motie van wantrouwen

Als een meerderheid van het Lagerhuis zich schaart achter de motie van Corbyn, moet er worden gekeken of er een nieuwe regering kan worden gevormd.

Als dat zo is, treedt May af en wordt er een nieuwe premier aangewezen. Is dat niet zo, dan volgt er over twee weken weer een motie. Verliest May die weer, dan volgt er een nieuwe regering. Wint May die, dan gaat May alsnog door.

Geen grote verrassing

De nederlaag voor May komt niet onverwachts. De stemming zou eigenlijk al in december plaatsvinden. Maar omdat ook de premier inzag dat er niet voldoende steun was in het Lagerhuis, stelde zij de stemming uit.

Critici in het Lagerhuis maken zich vooral zorgen over de zogenoemde 'backstop': de noodregeling met betrekking tot de Ierse grens.

May beloofde in december meer toezeggingen te regelen bij de Europese Unie, maar kwam al gauw van een koude kermis thuis: er wordt niet verder onderhandeld, was de boodschap vanuit Brussel. Een aantal verduidelijkingen was het maximale dat ze kon krijgen.

Klok tikt door

Volgens Artikel 50, de wetgeving die het vertrek uit de Europese Unie regelt, vertrekken de Britten op 29 maart, 23.00 uur Britse tijd, uit de Europese Unie.

Ligt er geen deal voor die dag, dan 'crasht' het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder deal, met politieke en economische chaos tot gevolg, in zowel het VK als de EU. Het is voor de Britten wel mogelijk om bij de Europese Unie om uitstel te vragen, maar daar is unanimiteit van de overige 27 lidstaten voor nodig.