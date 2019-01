Ook het voorstel om een tweede referendum over de Brexit te houden, kwam niet door de selectie van Bercow. Dat was ingebracht door de Liberaaldemocraten (LibDems). Premier May heeft in aanloop naar de stemming op dinsdag uitgesloten dat de Britten weer naar de stembus moeten, omdat dit het vertrouwen in de politiek volgens haar volledig zou ondermijnen.

Ook de grootste oppositiepartij, Labour, voelt er niks voor. Partijleider Jeremy Corbyn ziet liever dat het kabinet van May valt en er op korte termijn nieuwe verkiezingen worden gehouden.