Corbyn: "De uitkomst van deze stemming is de grootste nederlaag van een regering sinds de jaren twintig van de vorige eeuw."



Hij zegt dat de acties van de regering in de afgelopen twee jaar hebben laten zien dat May en de haren hebben gefaald. Labour blijft bij het standpunt dat 'no deal' geen optie is, er een permanente douaneunie moet komen en de rechten van Britten in Europa en Europeanen in het VK moeten worden gegarandeerd.



In de afgelopen jaren heeft May maar één prioriteit gehad: de Conservatieve Partij tevredenstellen, zegt Corbyn. "Ze kan niet werkelijk geloven dat ze na twee jaar van mislukkingen in staat is om een nieuwe uittredingsovereenkomst te onderhandelen."



Jeremy Corbyn heeft namens Labour een motie van wantrouwen ingediend tegen May. Die zal morgen worden besproken in een debat, zegt hij. "Zodat Lagerhuisleden hun meningen over de incompetentie van de regering kunnen uiten."