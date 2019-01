Het Britse parlement (650 zetels) stemt naar verwachting dinsdagavond over de deal die premier Theresa May met de EU heeft gesloten over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Volgens Britse media maakt Mays Brexit-deal geen schijn van kans, omdat een grote meerderheid van het Lagerhuis zich om verschillende redenen tegen het akkoord keert. Behalve vrijwel de gehele oppositie, stemmen mogelijk ook 100 van de 317 parlementsleden van Mays Conservatieve Partij tegen de deal.

May hoopt toch dat ze dankzij de angst voor een Brexit zonder afspraken met Brussel, de zogenoemde 'no deal-Brexit', de parlementariërs op het nippertje achter haar plan krijgt. Zo'n harde Brexit zou eind maart een enorme economische klap voor de Britten betekenen en ook de EU schaden.

Bij een afwijzing van Mays overeenkomst komt haar regering in gevaar. Een grote afgang kan haar tot aftreden dwingen of de regering doen vallen door een motie van wantrouwen.

Drie dagen om met ander plan te komen

Als Mays voorstellen dinsdagavond in het Lagerhuis sneuvelen, dan heeft de premier volgens het parlement vanaf woensdag drie werkdagen de tijd om met een ander plan te komen. Een uitstel van de Brexit, verkiezingen, nog een referendum over het EU-lidmaatschap of EU-lid blijven, zijn dan opties.

May waarschuwde maandag voor het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk als het parlement de Brexit-deal afwijst. Tijdens een debat in het Britse parlement noemde de premier "verlamming in het parlement" en het "uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk" als mogelijke gevolgen.

Het vertrouwen in de politiek zal "catastrofale schade" lijden als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet zal verlaten, aldus May.