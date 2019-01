In een laatste poging het Lagerhuis achter haar Brexit-plan te krijgen, waarschuwde de Britse premier Theresa May maandag voor het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk als haar Brexit-deal niet door het parlement komt.

Ze waarschuwde voor "verlamming in het parlement" en het "uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk" als de deal om uit de EU te treden dinsdagavond wordt afgewezen, zei ze tijdens een debat in het Britse parlement.

Het vertrouwen in de politiek zal "catastrofale schade" lijden als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet zal verlaten, aldus May.

De premier verwelkomde nieuwe EU-garanties over de impact van de deal ten aanzien van Noord-Ierland, die volgens haar "juridische kracht" hebben. Het gaat vooral om verduidelijkingen van de bestaande afspraken in het akkoord - voor de EU is heronderhandeling geen optie en is de deal die er ligt de best haalbare.

De EU heeft haar verzekerd dat het niet de bedoeling is de zogeheten 'backstop' te gebruiken, maar als dat wel nodig is die voor "de kortst mogelijke termijn" van kracht te laten zijn. De backstop is het noodplan om terugkeer naar fysieke grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

Weigeraars blijven weigeren

Brexit-haviken binnen Mays eigen Conservatieve Partij en de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die Mays regering van gedoogsteun voorziet, hebben al laten weten dat de verduidelijkingen wat hen betreft niet afdoende zijn.

May doet maandagavond nog een laatste poging de weigeraars binnen haar eigen partij mee te krijgen.

NU.nl doet dinsdag live verslag van de stemming in het Lagerhuis.

