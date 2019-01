EU-president Donald Tusk en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker doen geen nieuwe toezeggingen over de Brexit-deal van de Britse premier Theresa May. Met de brief krijgt de premier niet de garanties waarop ze hoopte om haar akkoord door het Britse Lagerhuis te krijgen.

De premier hoopte met verduidelijkingen uit Brussel het Britse Lagerhuis, dat dinsdag over Mays Brexit-deal stemt, over de streep te trekken. De gehoopte garanties staan er echter niet in.

"We zijn niet in de positie om het huidige terugtrekkingsakkoord aan te passen", stellen Tush en Juncker in de brief aan May.

De Britse premier is al weken op zoek naar garanties over de zogenoemde Irish backstop-regeling, een soort verzekeringspolis dat er tussen Noord-Ierland en Ierland nooit een grens met hekken en douanecontroles komt. Deze zou van kracht worden als er in de transitieperiode geen akkoord wordt bereikt over de toekomstige relatie tussen de twee partijen.

Over de Irish backstop schrijven de leiders dat "de maatregel zo kort mogelijk moet duren" en dat de regeling iedere zes maanden weer onder de loep wordt genomen. Hiermee verandert er niets aan de positie van de EU over de backstop.

May vreest dat het Verenigd Koninkrijk vast komt te zitten in de regeling, omdat er geen einddatum is en het land de goedkeuring van Brussel nodig heeft om er weer uit te komen.