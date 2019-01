De Britse premier Theresa May doet maandag een laatste poging om genoeg Britse parlementariërs achter haar Brexit-deal met de Europese Unie te krijgen.

May houdt een laatste toespraak in Stoke-on-Trent, een Britse plaats met veel arbeiders waar een meerderheid van de bevolking vóór de Brexit stemde.

De Britse premier zal waarschuwen dat een gebrek aan een meerderheid voor haar deal zou kunnen betekenen dat er helemaal geen Brexit plaatsvindt. En het niet implementeren van de uitslag van het referendum van ruim twee jaar geleden zou een desastreuze klap voor de democratie betekenen, betoogt May.

Volgens RTE News zal de EU een brief delen met daarin garanties over de Ierse grens, het grootste struikelblok voor de politici die dreigen tegen de Brexit-deal te stemmen.

EU wil 'harde grens' met Ierland voorkomen

De EU wil voorkomen dat er een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland. Daarom is er een noodclausule opgenomen in het huidige conceptakkoord, de zogenoemde Irish backstop. Daarin staat dat als er vóór het einde van 2020 geen afspraken over de Ierse grens zijn gemaakt, het hele Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie zal blijven of dat de zogenoemde transitieperiode wordt verlengd tot 2022.

Tijdens de transitieperiode zijn de Britten officieel al uit de EU vertrokken, maar blijft het meeste bij het oude, zodat de EU en het VK over hun toekomstige handelsrelatie kunnen onderhandelen.

In de brief wordt benadrukt dat de Irish backstop niet de voorkeur van de EU heeft. Ook staat er dat dit geen poging van de EU is om Noord-Ierland te annexeren en dat deze optie niet het in 1998 getekende Goedevrijdagakkoord ondermijnt. In dat akkoord staat dat de toekomst van Noord-Ierland altijd bepaald zal worden door een meerderheid van de Noord-Ierse bevolking.

Het is onduidelijk of May nu wel genoeg steun heeft

May zal maandagmiddag een verklaring geven aan het Britse parlement. De Britse premier besloot in december een stemming over haar akkoord met de EU uit te stellen, omdat zij bang was niet genoeg steun te krijgen van het Britse parlement. Het is niet duidelijk of er nu wel genoeg steun is.

De Europese Unie heeft May te kennen gegeven dat er geen ruimte meer was om de afspraken op het laatste moment nog aan te passen. May had hier wel op gehoopt.

