Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder een deal verlaat, wordt de transport- en logistieksector daar het hardst door geraakt. In dat geval zouden er enorme wachtrijen voor de grens kunnen ontstaan, schrijft ABN AMRO maandag in een rapport.

Een 'no deal-Brexit' zou betekenen dat er weer grenscontroles worden ingevoerd. Op een gemiddelde ferry richting het Verenigd Koninkrijk staat zo'n 5,5 kilometer aan vrachtwagens, aangevuld met 300 personenwagens en 1.200 passagiers. De twee of drie documenten die nu nodig zijn voor export naar het VK worden er dan bovendien minimaal zeven.

Vooral transporteurs van bederfelijke waar en just-in-time-leveringen lopen grote risico's door de wachtrijen, stelt de bank.

Het Britse parlement stemt dinsdag over het akkoord dat na anderhalf jaar van onderhandelingen tussen de EU en het VK op tafel ligt. De stemming zou al eerder plaatsvinden, maar is uitgesteld omdat er onvoldoende steun is voor de regeling.

Als het akkoord wordt afgewezen, groeit de kans op een 'no deal-Brexit', waarbij het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat zonder afspraken over het verkeer van goederen, diensten en personen.

Niet alle bedrijven krijgen te maken met invoerrechten

Ook zullen er in dat geval invoerrechten gaan gelden op Britse producten die naar de EU komen en EU-producten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan.

Volgens het rapport krijgen trouwens lang niet alle Nederlandse bedrijven met die heffing te maken. Voor de helft van de tien belangrijkste productgroepen die Nederland uitvoert naar het VK, geldt op dit moment een WTO-heffingstarief van 0 procent.

Als er geen afspraken worden gemaakt over invoertarieven, gaan de WTO-tarieven gelden. Het tarief van 0 procent betreft bijvoorbeeld medicinale en farmaceutische producten, mobiele telefoons en elektrische apparaten.

Gevolgen voor economische groei

Bij een 'no deal-Brexit' zou de Nederlandse economische groei 0,5 procentpunt lager uit kunnen pakken dit jaar, verwacht ABN. In 2030 ligt de bbp-groei 2,5 tot 1,25 procentpunt lager dan zonder Brexit het geval zou zijn.

Mocht het Britse parlement het akkoord toch goedkeuren, dan ondervindt de Nederlandse economie op korte termijn geen nadelige effecten van de Brexit. Datzelfde geldt voor een Bremain, het scenario waarbij de uittreding van het VK toch niet doorgaat of als het VK er in de overgangsperiode niet in slaagt tot nieuwe afspraken te komen.

Het Verenigd Koninkrijk is voor Nederland de op twee na grootste exportmarkt, na Duitsland en België. Het VK is bijvoorbeeld een belangrijke afnemer van Nederlandse voedingsmiddelen. Voor het Verenigd Koninkrijk is Nederland de vierde exportmarkt.

Ook voor bedrijven die niet rechtstreeks met het VK handelen, kan een harde Brexit negatieve gevolgen hebben, als hun toeleveranciers wel banden met de Britten hebben. Dit kan leiden tot hogere inkoopprijzen en langere levertijden.