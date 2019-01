Het Britse parlement stemt op dinsdag 15 januari over het Brexit-voorstel van premier Theresa May, laat Labour dinsdag weten. De stemming was in december uitgesteld, omdat May eerst meer steun wilde verzamelen voor haar plan.

Deze woensdag begint een vijf dagen durend debat over de deal van May. Aan het eind hiervan kunnen parlementsleden hun stem uitbrengen.

Eerder stelde het kabinet de stemming uit, omdat er geen meerderheid was voor het huidige conceptakkoord. Het is niet duidelijk of die er nu wel zal zijn. De Europese Unie liet namelijk direct weten dat er geen ruimte was voor aanpassingen, waardoor het akkoord dus hetzelfde is gebleven.

De stemming vindt over een week plaats vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd, zo blijkt volgens Labour uit de planning voor het debat die dag.

