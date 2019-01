Maandagochtend is het Verenigd Konkinkrijk begonnen met een oefening waarbij 87 vrachtwagens in een grote stoet rijden vanaf een vliegveld naar Dover, het belangrijkste verbindingspunt met het Europese vasteland. Zo bereiden de Britten zich voor op het scenario waarbij de Britten uit de EU vertrekken zonder overeenkomst te sluiten.

De vrachtwagens vertrekken vanaf Manston Airport in Kent, dat in geval van nood gebruikt zou kunnen worden als gigantische parkeerplaats. In totaal zou er plek zijn voor zesduizend vrachtwagens op het asfalt dat normaal als landingsbanen wordt gebruikt.

De vrachtwagens rijden over de snelweg naar de haven van Dover. De Britse regering wil op deze manier kijken wat de effecten van een 'no deal-Brexit' op het autoverkeer zijn.

Volgens de huidige planning zullen de Britten op 29 maart om 23:00 uur (Britse tijd) vertrekken uit de Europese Unie. Na ruim twee jaar onderhandelen ligt er inmiddels een deal over de voorwaarden van vertrek, maar die deal is nog niet goedgekeurd door het Britse parlement.

Zonder goedkeuring van de deal dreigen de Britten uit de EU te vertrekken zonder transitieperiode en zonder goede afspraken over onder meer internationale handel en rechten van Britse en Europese burgers. Een stemming in december werd door de Britse premier Theresa May op het laatste moment uitgesteld, omdat ze niet genoeg steun had in het Britse Lagerhuis. Een nieuwe stemming zal in de week van 14 januari plaatsvinden.

Er worden rampzalige gevolgen voorspeld

Een 'no deal-Brexit' zou volgens verschillende voorspellingen dramatisch zijn voor de Britse economie. De Britse centrale bank becijferde in november dat het bruto binnenlands product (bbp) met 8 procent zou kunnen krimpen en de huizenprijzen met 30 procent kunnen dalen.

Die voorspelling sluit aan bij een berekening van de Britse overheid. In het ergste geval zou het bbp volgens dat scenario in 2034 bijna 11 procent lager uitvallen dan in het scenario waarin het Verenigd Koninkrijk bij de EU zou blijven.