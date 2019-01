De Britse premier Theresa May heeft zondag gezegd dat ze hoopt politieke en juridische garanties te krijgen van de overige EU-landen, die voldoen aan de eisen van het Britse parlement om het Brexit-akkoord goed te keuren.

De kans dat de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie zullen vertrekken lijkt steeds groter te worden. Het conceptakkoord dat op tafel ligt, lijkt niet op een meerderheid te kunnen rekenen in het parlement.

May heeft zondag gezegd dat de stemming over dit akkoord definitief rond 14 of 15 januari zal plaatsvinden. Begin december stelde de premier nog een stemming uit, omdat ze dacht dat de deal het niet zou halen. Ze overleefde daarna een motie van wantrouwen vanuit haar eigen partij.

Daarnaast zei de premier dat het Verenigd Koninkrijk in 'onbekend terrein' terecht zal komen, wanneer de Brexit-deal zal worden verworpen. "Ik denk dat niemand precies weet wat er dan zal gebeuren", zei May zondag tegen BBC News.

Het is voor May vooral van belang dat ze garanties van de EU krijgt over de zogeheten 'backstop-regeling', een soort verzekeringspolis dat er tussen Noord-Ierland en Ierland nooit een grens met hekken en douanecontroles komt.

Door deze regeling blijft Noord-Ierland feitelijk binnen de douane-unie met de EU, zolang er geen nieuw handelsakkoord tussen Londen en Brussel is. Veel Britten en Noord-Ieren zijn bang dat deze status permanent zal blijken.

'No-deal'-Brexit grote gevolgen voor Ierland

Als de Britten geen akkoord weten te sluiten met de EU, zal het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie vallen. Dit heeft grote gevolgen voor Ierland, omdat het VK een van de grootste exportpartners is van het land.

De Ierse minister van Landbouw Michael Creed liet eerder deze week weten dat Ierland in dit geval honderden miljoenen euro's aan noodhulp zal vragen aan de EU.