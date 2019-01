Ierland zal de Europese Unie om honderden miljoenen euro's aan noodhulp vragen wanneer de Britten geen akkoord over de Brexit bereiken met Brussel, zo schrijft de Irish Independent donderdag na een gesprek met de Ierse minister van Landbouw.

De noodhulp zal nodig zijn om verliezen uit de Ierse handel op te vangen, met name uit de rund-, zuivel- en vissectoren. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een van de grootste exportpartners van Ierland.

Als het Verenigde Koninkrijk geen akkoord weet te sluiten met de Europese Unie, vallen de Britten uit de Europese douane-unie, waardoor er weer tarieven worden geheven tussen de twee landen.

"Het gaat hier om honderden miljoenen euro's", zegt de minister van Landbouw Michael Creed tegen de Ierse krant. "Tussen de rund- en vissector gaat het al snel om megabedragen."

Ierland exporteert onder meer de helft van het geproduceerde vlees naar het Verenigd Koninkrijk. De republiek voert ook een enorme hoeveelheid zuivel uit naar de Britten, zoals 80.000 ton cheddarkaas per jaar. Ierse vissers halen ook ongeveer een derde van hun vangst uit Britse wateren.

Kans op een 'no deal'-Brexit lijkt steeds groter te worden

De kans dat de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie vertrekken lijkt steeds groter te worden. Het concept-akkoord dat er ligt lijkt niet op een meerderheid te kunnen rekenen in het Britse Lagerhuis.

Begin december hield premier Theresa May nog een stemming over het akkoord tegen, omdat ze dacht niet genoeg stemmen te hebben. Vervolgens overleefde May nog een motie van wantrouwen vanuit haar eigen partij.

In de week van 14 januari zal het Britse Lagerhuis alsnog stemmen over het Brexit-akkoord. In de tussentijd hoopt May enkele garanties van de EU over het akkoord, waaronder over de 'backstop'-regeling. De premier wil onder meer zeker weten dat de Britten niet 'voor eeuwig' vast blijven zitten in de regeling.