Een recordaantal Britten heeft EU-burgerschap zeker gesteld door een Iers paspoort aan te vragen. Bijna 100.000 Britten vroegen dit jaar de Ierse nationaliteit aan.

Vorig jaar waren dat er nog 81.000. In het jaar voor de Britten voor de Brexit stemden, vroegen 46.000 Britten een Iers paspoort aan, meldt The Guardian maandag.

Iedereen die in de Ierse republiek of in Noord-Ierland is geboren of Ierse ouders of grootouders heeft, kan een Iers paspoort aanvragen. Dat geldt voor circa zes miljoen Britten. Zij mogen twee nationaliteiten eropna houden.

Het aantal registraties voor een Iers paspoort van Noord-Ierse burgers is dit jaar met 2 procent gestegen. Noord-Ieren kunnen zowel een Brits als een Iers paspoort aanvragen.

Op 29 maart verlaat het VK de Europese Unie. In januari stemt het Britse parlement over het Brexit-akkoord van premier Theresa May. Vanwege de verdeeldheid in het Britse Lagerhuis is een Brexit zonder akkoord nog altijd een mogelijkheid.